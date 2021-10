Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Getränkemarkt

Rudolstadt (ots)

Unbekannte brachen vermutlich in der Nacht zum Dienstag in den Getränkemarkt in der Schwarzburger Straße in Rudolstadt ein und entwendeten Zigaretten sowie Bargeld aus einem Tresor und vom Kassenbereich. Die genaue Höhe des Entwendungs- und des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell