Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl einer Kennzeichentafel

Steinach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Kirchstraße in Steinach zu dem Diebstahl einer Kennzeichentafel eines Anhängers.

Durch die PI Sonneberg wurden die Ermittlungen zu diesem Diebstahl aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Sonneberg zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell