Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Angeblicher Dachstuhlbrand entpuppte sich als qualmende Feuertonne

Mellenbach-Glasbach (ots)

Samstagnachmittag erhielt die Rettungsleitstelle die Mitteilung über einen Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus in der Bergbahnstraße im Mellenbacher Ortsteil Obstfelderschmiede. Mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften kamen zum Einsatz. Zum Glück konnte schnell Entwarnung gegeben werden, da es sich um keinen Gebäudebrand handelte, sondern lediglich um eine qualmende Feuertonne. Der Wind trug den Rauch in Richtung der Gaststätte an der Bergbahn. Eine Gefährdung umliegender Gebäude war zu keiner Zeit gegeben. Somit bestand keinerlei Handlungsbedarf für Feuerwehr und Polizei, die allesamt schnell wieder abrücken konnten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell