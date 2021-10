Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrten unter Alkoholeinfluss festgestellt

Saalfeld / Pflanzwirbach / Uhlstädt (ots)

Im Zeitraum von Freitag 15:45 Uhr bis Samstag um 1 wurden vier Fahrten unter Alkoholeinfluss festgestellt. In Saalfeld war ein 51-jähriger Autofahrer mit 1,12 Promille unterwegs. Ein 61-jähriger führte in Pflanzwirbach ein Kleinkraftrad mit 0,61 Promille. Mit 0,87 Promille war ein 43-jähriger Fahrzeugführer in Saalfeld unterwegs und in Uhlstädt fuhr ein 18-jähriger einen Pkw mit 1,22 Promille fest.

