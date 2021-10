Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrtkartenautomat aufgehebelt

Rudolstadt-Schwarza (ots)

Kurz vor 4 Uhr wurde am Samstag der Fahrkartenautomat am Bahnsteig 2 in Rudolstadt-Schwarza durch unbekannte Täter aufgehebelt und Bargeld entwendet. Es entstand erheblicher Sachschaden am Automat. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

