Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zaun beschädigt und abgehauen

Schleiz (ots)

Bereits am Freitag, dem 24.09.2021 zwischen 04:00 Uhr und 06:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Fahrzeug-Führer vermutlich beim Wenden mit seinem Fahrzeug den Eckbereich eines Zaunes von einem Herstellungsbetrieb in der Industriestraße in Schleiz. Dabei entstandenen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der Verursacher machte sich nach dem Unfall einfach aus dem Staub. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

