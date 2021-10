Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Schleiz (ots)

Ein derzeit unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte am Dienstag, dem 05.10.2021, gegen 13:00 Uhr beim Einparken die rechte hintere Seite eines blauen VW Touran, der auf dem Parkplatz am Landratsamt gegenüber der Sparkasse in der Straße "An der Wisentahalle" in Schleiz geparkt war. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden, sondern fuhr einfach davon. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

