Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Scheune

Bad Blankenburg (ots)

Unbekannte hebelten vermutlich in der Nacht zum Mittwoch eines der Tore zu einem Schuppen in der Scheunengasse in Bad Blankenburg auf, betraten das Gebäude und öffneten gewaltsam einen geparkten, nicht zugelassenen VW Campingbus. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

