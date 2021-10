Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Bus

Schwarza (ots)

Dienstagnachmittag befuhr ein KOM die Bushaltestelle in der Friedrich-Fröbel-Straße Rudolstadt-Schwarza und musste an einem Opel vorbeifahren, der am rechten Fahrbahnrand direkt vor der Haltestelle geparkt war. Nach ersten Erkenntnissen scherte dabei das Heck des Busses nach rechts aus und berührte vermutlich zwei Autos, die in einer Parkbucht rechts neben der Fahrbahn geparkt waren. An diesen Fahrzeugen sowie am Bus entstand Sachschaden. Im KOM befanden sich zur Unfallzeit mehrere Fahrgäste. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Schadenshöhe aufgenommen.

