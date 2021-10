Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bauwagen aufgebrochen

Neuhaus am Rennweg (ots)

Unbekannte schlugen vermutlich in der Nacht zum Dienstag die Seitenscheibe eines Bauwagens in der Nähe des Schießstandes in Neuhaus am Rennweg ein, brachen die Eingangstür auf und entwendeten daraus ein Radio. Aus einem separaten Werkzeugfach ließen sie einen Feuerlöscher sowie einen Erste-Hilfe-Kasten mitgehen. Zeugen, di Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 zu melden.

