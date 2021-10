Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW übersehen und zusammengestoßen

Sonneberg (ots)

Montagnachmittag befuhr ein 86-Jähriger mit seinem PKW die Bismarckstraße und wollte die Coburger Allee in Sonneberg überqueren. Dabei übersah er einen vorfahrtberechtigten 77-Jährigen mit seinem VW und stieß mit diesem zusammen. An beiden Pkw entstand Sachschaden, so dass diese abgeschleppt werden mussten. Der Fahrer des VW wurde bei dem Unfall verletzt und kam ins Krankenhaus.

