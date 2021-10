Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzter Mann - Zeugen gesucht

Königsee (ots)

Am 02.10.2021 gegen 02:00 Uhr wurde eine männliche Person verletzt auf der Straße in der Nähe des Marktplatzes in Königsee aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Mann gegen 01.45 Uhr das "Pub am Markt" und wurde kurze Zeit später von einem vorbeikommenden Autofahrer regungslos auf der Straße liegend festgestellt. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein nächstgelegenes Klinikum gebracht. Es werden Zeugen gesucht, die am Morgen des 02.10.2022 Wahrnehmungen zu diesem Sachverhalt gemacht haben. Auch der Fahrzeugführer, der Hilfe für den Verletzten geholt hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Saalfeld unter der Telefonnummer 03672-4171464zu melden.

