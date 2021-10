Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung auf Baustelle

Neuhaus am Rennweg (ots)

Sonntagabend schlugen Unbekannte die Scheiben zweier Kettenbagger auf einer Baustelle am Ortseingang von Neuhaus am Rennweg aus Richtung Lauscha kommend ein. Von einem der beiden Bagger bauten die Täter die Motorhaube ab und entwendeten diese. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell