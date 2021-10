Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Roller und Mountainbike entwendet

Sonneberg (ots)

Unbekannte entwendeten vermutlich in der Nacht zum Sonntag einen E-Roller und ein Damen-Mountainbike aus dem mittels Vorhängeschloss gesicherten Kellerabteil innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Sonneberg. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell