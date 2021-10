Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Keller

Saalfeld-Gorndorf (ots)

Zwischen Samstag, 15:00 Uhr und Sonntag, 14:45 Uhr hebelte ein Unbekannter den Kellerverschlag innerhalb eines Kellers in einem Mehrfamilienhaus in der Stauffenbergstraße in Gorndorf auf. Aus den Räumlichkeiten ließ der Täter mehrere Bierdosen sowie ein rot-schwarzes Herren-Mountainbike des Herstellers "Giant" mit weißen Hörnern am Lenker mitgehen. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

