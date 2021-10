Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Sonneberg (ots)

Am Samstag, 02.10.2021 gegen 01:20 Uhr, wurde in der Cuno-Hoffmeister-Straße in Sonneberg ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 18jährigen Fahrers. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille.

Der junge Sonneberger muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ihm drohen nun eine hohe Geldstrafe sowie eine lange Zeit ohne Führerschein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell