Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: LKW überladen

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag gegen 9:30 Uhr stellten Polizisten einen Holztransporter am Güterbahnhof in Saalfeld fest, der augenscheinlich überladen war. Das Fahrzeug wurde verwogen und ein Gewicht von über 56 Tonnen anstatt der zulässigen 40 Tonnen festgestellt. Der Fahrer musste eine Geldbuße in Form einer Sicherheitsleistung zahlen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell