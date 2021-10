Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Schutzhütte

Gräfenwarth (ots)

Unbekannte brachen in eine Schutzhütte sowie einen Nebengelass nahe der Bleilochstaumauer in der Stauseestraße in Gräfenwarth ein. Dabei wurden mehrere Türen beschädigt. Die Einbrecher entwendeten einen Ofen, dessen Ablufteinrichtung sowie eine Kettensäge. Die Tatzeit muss noch ermittelt werden. Donnerstagnachmittag erhielt die Polizei die Mitteilung. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Diebesgut geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell