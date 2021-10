Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radler fuhr betrunken

Saalfeld (ots)

Während der Streifenfahrt fiel Polizeibeamten gestern kurz vor Mitternacht ein E-Bike-Fahrer in der Pößnecker Straße in Saalfeld auf, der ohne Licht unterwegs war und Schlangenlinie fuhr. Sie hielten den Mann an, um ihn zu kontrollieren. Daraufhin legte sich dieser in die Pedalen, um abzuhauen. Der Radler kam nicht weit. Die Beamten ließen den Ausreißer pusten. Das Gerät zeigte 1,93 Promille. Der 46-Jährige war mit den polizeilichen Maßnahmen wohl nicht ganz einverstanden, denn er beschimpfte und beleidigte die Polizisten unentwegt. Das E-Bike war außerdem zur Fahndung ausgeschrieben. Nun blühen dem Mann mehrere Anzeigen.

