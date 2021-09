Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Handtaschendiebstahl

Sonneberg (ots)

Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr war eine 79-Jährige im Stadtpark in Sonneberg unterwegs, als ihr ein Unbekannter plötzlich die Handtasche entriss. Hierbei stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Der Mann rannte mit der Tasche, in der sich das Handy und Impfunterlagen befanden, davon. Nach Angaben der älteren Dame handelte es sich bei dem Dieb offensichtlich um einen nichtdeutschen Staatsbürger. Hinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen.

