Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus Marmorwerk

Saalburg (ots)

Mittwochvormittag wurde der Polizei der Einbruch in das Marmorwerk in der Bahnhofstraße in Saalburg mitgeteilt. Die Einbrecher ließen unter anderem Altmetall mitgehen. Die Schadenshöhe sowie die genaue Tatzeit müssen noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

