LPI-SLF: Wildunfall

Keilhau (ots)

Mittwochabend fuhr ein 45-Jähriger mit seinem VW von Keilhau in Richtung Eichfeld. Ca. 300 Meter nach dem Ortsausgang Keilhau rannte ein Wildschwein auf die Fahrbahn. Der Fahrzeug-Führer konnte nicht rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Der PKW-Fahrer verletzte sich dabei leicht. Das Wildtier konnte am Unfallort nicht mehr aufgefunden werden. Am Auto entstand Sachschaden.

