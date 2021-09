Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gelenkwelle entwendet

Oberweißbach (ots)

Zwischen dem 17.09.2021 und dem 28.09.21 entwendeten Unbekannte eine Gelenkwelle von einem landwirtschaftlichen Anhänger, der im Gabelweg in Oberweißbach abgestellt war. Der genaue Schaden ist bisher nicht bezifferbar. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560.

