Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachschaden durch Öl

Hirschberg (ots)

Montagnachmittag wurde Sachschaden an zwei Fahrzeugen sowie an drei Hausfassaden im Bereich der Marktstraße in Hirschberg mitgeteilt. Unbekannte hatten die PKW und die Gebäude-Wände mit einer öligen Flüssigkeit besprüht. Die Substanz ließ sich glücklicherweise beseitigen. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

