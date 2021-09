Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schmierereien am Gymnasium

Königsee (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen dem 24.09.2021, 19:00 Uhr und dem 27.09.2021, 06:45 Uhr unberechtigt über das verschlossene Tor Zutritt zum Gelände des Gymnasiums in der "Neuen Schulstraße" in Königsee und beschmierten die Fassaden des Schulgebäudes, der Turnhalle sowie die Bushaltestelle mit Farbe. Die angebrachten Schmierereien ließen sich zum Glück rückstandslos entfernen. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

