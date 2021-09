Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Von der Straße abgekommen

Uhlstädt (ots)

Ein 45-Jähriger befuhr Montagmorgen mit seinem Dacia die Bundesstraße 88 zwischen Etzelbach und Uhlstädt. Etwa 1 Kilometer vor dem Ortseingang Uhlstädt kam der Fahrer in einer leichten Rechtskurve von der regannassen Straße ab und fuhr einen Grünhang hinauf. Das Fahrzeug rollte im Anschluss rückwärts und kam schlussendlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Am Dacia entstand Sachschaden, so dass dieser abgeschleppt werden musste. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt.

