Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Spiegel abgefahren und alkoholisiert unterwegs

Sonneberg (ots)

Ein Fahrzeug-Führer beschädigte Sonntagabend mit seinem VW den Spiegel eines Seat in der Beethovenstraße in Sonneberg und fuhr anschließend in Schlangenlinie davon. Der Mitteiler verfolgte den Unfallverursacher bis zum Eintreffen der Polizei. Die Beamten kontrollierten den Fahrer, bei dem ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 0,41 Promille ergab. Der 75-Jährige musste daraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen und erhielt eine Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell