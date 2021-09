Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Gartenhütte

Sonneberg (ots)

Zwischen dem 23.09.2021 und dem 26.09.2021 verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zugang zu einem Grundstück innerhalb der Gartenanlage "Stadion" in Sonneberg. Die Täter hebelten die Tür der Gartenhütte auf und entwendeten daraus eine Mikrowelle, einen Gasofen mit zwei Gasflaschen, einen Kühlwürfel und einen Flachbildfernseher in Gesamtwert von ca. 550 Euro. Die Einbrecher verursachten außerdem Sachschaden ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen.

