Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rehkitze befreit

Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Beamte der PI Sonneberg kamen nach Zeugenhinweisen in Neuhaus-Schierschnitz zum Einsatz. Dort blieben zwei Rehkitze an einem Metalltor stecken und konnten sich nicht mehr eigenständig befreien. Anwohner kamen hinzu und stellten Werkzeug zur Verfügung, um die Metallstäbe des städtischen Tores herauszuschneiden. Die Tiere konnten befreit werden und liefen zurück in ihre natürliche Umgebung.

