Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Überholende kollidiert mit Abbiegendem - zum Glück nur Blechschaden

B 90/ Hockeroda (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 90 zwischen Leutenberg und Hockeroda. Eine 71-jährige Fahrzeugührerin befuhr die Bundesstraße in Richtung Hockeroda hinter einem späteren Unfallzeugen sowie einem 61-Jährigen, welcher einen Bagger fuhr. Als der Baggerfahrer sowie der Zeuge beabsichtigten, nach links abzubiegen und daher die Geschwindigkeit verlangsamten, setzte die dahinterfahrende 71-Jährige aus unbekannter Ursache zum Überholen an. In der Folge kam es zur Kollission zwischen der Überholenden und dem Baggerfahrer, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Glücklicherweise kamen durch den Zusammenstoß keine Personen zu Schaden- der PKW der Verursacherin wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Während der Bergungsmaßnahmen kam es zu zeitweisen Verzögerungen im fließenden Straßenverkehr.

