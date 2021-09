Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Starker Rauch löste Feuerwehreinsatz aus

Pößneck (ots)

Am Mittwoch gegen 18:30 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle Gera die Mitteilung über einen Waldbrand in der Nähe der Straße "Vor der Heide" in Pößneck. Die Feuerwehren Pößneck, Langenorla und Krölpa wurden daraufhin alarmiert. Nach Prüfung vor Ort konnte zum Glück schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Garten-Besitzer hatte mehrere Paletten auf seinem Grundstück verbrannt, was zu einer starken Rauchentwicklung führte und den Anschein eines größeren Feuers vermittelte. Die Feuerwehren konnten daraufhin wieder abrücken.

