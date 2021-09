Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Schwarza (ots)

Bereits am 13.09.2021 zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr beschädigte ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer den linken hinteren Stoßfänger eines PKW, der am rechten Fahrbahnrand in der Bahnhofstraße in Schwarza geparkt war. Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

