Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter Alkoholeinfluss

Gertewitz (ots)

Während einer Verkehrskontrolle stellten Polizisten Dienstagabend einen Fahrzeug-Führer in der Ortsstraße in Gertewitz fest, bei dem ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,31 Promille ergab. Daraufhin musste der 42-Jährige eine Blutprobe im Krankenhaus in Pößneck abgeben. Der Fahrer erhielt außerdem eine Anzeige.

