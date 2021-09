Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von Starkstromkabel

Sonneberg (ots)

Unbekannte überstiegen zwischen dem 17.09.2021, 14:15 Uhr und dem 21.09.2021, 06:00 Uhr den Bauzaun an der Baustelle in der Gustav-König-Straße in Sonneberg und ließen mehrere Meter Starkstromkabel im Wert von mindestens 1.000 Euro aus einem Stromkasten mitgehen. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 zu melden.

