Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung am Jugendhaus

Neustadt an der Orla (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Montag und Dienstag gewaltsam Zutritt zum Jugendhaus in der Straße "Am Gamsenteich" in Neustadt an der Orla. Die Einbrecher zerstörten eine Fensterscheibe und traten die Tür zum Büro ein, bevor sie dieses durchsuchten. Es entstand kein Beuteschaden, jedoch Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell