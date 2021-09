Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fassaden an Schulen beschmiert

Schleiz (ots)

Unbekannte beschmierten zwischen Montag, 19:30 Uhr und Dienstag, 06:00 Uhr die Fassaden der Grundschule in der Böttgerstraße, des Gymnasiums in der Hofer Straße sowie der Förderschule im Schießhausweg in Schleiz großflächig mit mehreren Schriftzügen. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

