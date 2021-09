Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diesel-Diebstahl

Könitz (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag den Tank eines Baggers auf, der auf der Baustelle zwischen Könitz und Rockendorf abgestellt war und entwendeten eine bisher unbestimmte Menge an Diesel. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell