Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Spiegel abgefahren und abgehauen

Rudolstadt (ots)

Zwischen Montag, 19:00 Uhr und Dienstag, 09:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeug-Führer den linken Außenspiegel eines schwarzen VW Kombi, der auf Höhe Hausnummer 8 in der Schwarzburger Chaussee in Rudolstadt geparkt war. Der Verursacher entfernte sich danach pflichtwidrig vom Unfallort. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

