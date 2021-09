Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betäubungsmittel und entwendetes E-Bike

Sonneberg (ots)

Am Montag gegen 22:00 Uhr gab ein 41-Jähriger im Rahmen einer Fahrrad- und Personenkontrolle in Sonneberg eine geringe Menge Betäubungsmittel freiwillig an die Polizeibeamten heraus. Er konnte keinen gültigen Ausweis vorlegen. Deshalb erfolgte die freiwillige Wohnungsschau. Dort fanden die Beamten eine EC-Karte, die angeblich der Freundin des Mannes gehörte, was jedoch nicht der Fall war. Die 24-Jährige erhielt daraufhin eine Anzeige wegen des Verdachts der Unterschlagung. Im weiteren Verlauf wurde im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses ein E-Bike ohne Akku festgestellt. Da die Beschreibung zu einem entwendeten E-Bike passte und vor Ort kein Eigentümer festgestellt werden konnten, stellten die Beamten das Rad zur Eigentumssicherung sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

