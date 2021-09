Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Flüchtender Fahrrad-Fahrer mit Drogen und Haftbefehl

Sonneberg (ots)

Als ein Fahrrad-Fahrer am Montag gegen 21:00 Uhr einen Streifenwagen in der Schreberstraße in Sonneberg erblickte, nahm er Reißaus und warf auf seiner Flucht etwas weg. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten ihn kurze Zeit später ergreifen. In seinem Portemonnaie fanden die Polizisten Betäubungsmittel. In dem Päckchen, das der 29-Jährige weggeworfen hatte, befanden sich ebenfalls Drogen. Gegenüber den Beamten gab der Mann falsche Personalien an. Vermutlich wollte er damit verbergen, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Die Wahrheit kam dennoch ans Licht und der Gesetzesbrecher wurde festgenommen.

