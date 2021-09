Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann rannte vor Polizei weg

Sonneberg (ots)

Während der Streifenfahrt am Montag gegen 18:30 Uhr in der Bert-Brecht-Straße in Sonneberg flüchtete ein 29-Jähriger beim Erblicken des Streifenwagens zu Fuß und warf dabei eine Bauchtasche weg. Der Mann konnte kurz danach gestellt werden. In der Bauchtasche befanden sich Betäubungsmittel-Utensilien sowie eine geringe Menge Cannabis. Die Beamten beschlagnahmten beides und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

