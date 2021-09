Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike aus Keller entwendet

Sonneberg (ots)

Montagmittag wurde Anzeige wegen des Diebstahls eines E-Bikes aus einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Sonneberg erstattet. Unbekannte drangen gewaltsam in den Kellerraum des Gebäudes ein und entwendete das E-Bike sowie das aufgebrochene Vorhängeschloss. Dabei entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell