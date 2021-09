Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zahlreiche Wildunfälle - Vorsicht!

Saalfeld/Schleiz/Sonneberg (ots)

Zu zahlreichen Verkehrsunfällen kam es am Wochenende im gesamten Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Saalfeld. Zum Glück verletzten sich dabei keine Personen. Beschädigte Fahrzeuge und verendete Tiere waren allerdings die Folge. Im Moment ist im Straßenverkehr die Gefahr eines Zusammenstoßes mit Rehen und anderen Waldbewohnern besonders hoch. Deswegen mahlt die Polizei zur Vorsicht! Bitte passen Sie die Geschwindigkeit ihrer Fahrzeuge an, besonders in der Dämmerung. Denn gerade zu dieser Zeit sind vor allem Rehe unterwegs.

