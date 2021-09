Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Mehrzweckgebäude

Neustadt an der Orla (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen brachen Unbekannte in das Mehrzweckgebäude in der Triptiser Straße in Neustadt an der Orla ein und entwendeten die Festplatte aus einem Laptop. Die Einbrecher hielten sich vermutlich längere Zeit im Gebäude auf und konsumierten Alkohol. In der Vergangenheit drangen bereits mehrfach Personen in das Haus ein und beschädigten das Inventar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

