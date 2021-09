Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Einbruch

Röblitz (ots)

Am Montag gegen 14:00 Uhr wurde die Polizei über einen versuchten Einbruch in den Kulturpalast in der Heinrich-Heine-Straße in Röblitz informiert. Unbekannte begaben sich zur bisher unbekannten Tatzeit auf das nicht umfriedete Gelände und versuchten, die zweiflügelige Bühneneingangstür des Objektes gewaltsam zu öffnen. Dies misslang, da diese von innen mittels Blechen und Verschraubungen gesichert war. Somit entstand Sachschaden und die Räume wurden nicht betreten. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

