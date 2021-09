Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in LPG-Küche

Drognitz (ots)

In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in die alte LPG-Küche in der Ortsstraße in Drognitz ein. Dabei entstand Sachschaden an der Eingangstür. Im Inneren standen mehrere Schränke offen, doch offensichtlich ließen die Einbrecher nichts mitgehen. Zeugen des Einbruchs wenden sich bitte an die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell