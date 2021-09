Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mobile Radar-Geschwindigkeitsanzeigentafel beschädigt

Saalfeld (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Montag entfernten Unbekannte die mobile Radar-Geschwindigkeitsanzeigentafel aus der Bodenhülse in der "Niederen Köditzgasse" in Saalfeld und warfen diese zu Boden. Die Geschwindigkeitsanzeige war nicht mehr funktionstüchtig. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell