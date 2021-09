Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brandstiftung im Hotel

Sitzendorf (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in der Badstraße im ehemaligen Vitalhotel zu einem Brandausbruch. Nach der Meldung einer Rauchentwicklung konnte durch die Feuerwehr festgestellt werden, dass man in zwei Zimmern Betten in Brand gesetzt hatte. Die Feuerwehr konnte die Brände rasch löschen, sodass keine größeren Schäden entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Im Nachgang konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden, welche die Tat schließlich auch einräumten. Bei dem ehemaligen Hotel handelt es sich um ein Abrissgebäude.

