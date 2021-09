Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Leicht verletzt

Saalfeld (ots)

Am Freitag gegen 16:40 Uhr befuhr ein 73-jähriger Mann mit seinem PKW VW Golf die B 85 aus Richtung Saalfeld kommend in Richtung Rudolstadt. Auf Höhe des Abzweiges Aue am Berg musste er verkehrsbedingt bremsen. Eine 24-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw Toyota Yaris hinter dem 73-jährigen und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass sie auf den Golf auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 5.000 Euro. Durch das Auslösen der Airbags erlitt die 24-jährige ein Lärmtrauma und musste leicht verletzt zur weiteren Untersuchung in die Klinik nach Saalfeld verbracht werden. Durch den Unfall kam es in beiden Fahrtrichtungen zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

