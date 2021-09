Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeilicher Sicherungseinsatz anlässlich öffentlicher Versammlungen unter freiem Himmel in Sonneberg

Sonneberg (ots)

Am Freitag, 17.09.2021 führte die Polizeiinspektion Sonneberg mit eigenen und zugewiesenen Kräften einen polizeilichen Einsatz zur Absicherung zweier Versammlungen unter freiem Himmel anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl durch. Angemeldet und durchgeführt wurde eine Versammlung durch den AfD Landesverband Thüringen auf dem Bahnhofsplatz in Sonneberg bei der bis zu 200 Teilnehmer zu verzeichnen waren. Bei der angemeldeten Gegenversammlung der Partei "Die Partei" auf einer daneben befindlichen Grünfläche waren in der Spitze 100 Teilnehmer anwesend. Im Zusammenhang mit diesen Versammlungen wurden ein Propagandadelikt sowie eine Ordnungswidrigkeit polizeilich bekannt. Im Übrigen kam es zu keinerlei sicherheitsrelevanten Störungen.

Die Polizeiinspektion Sonneberg wurde durch Einsatzkräfte der ESU Saalfeld, der ESU Gera sowie durch die Bereitschaftspolizei Thüringen unterstützt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell